La Repubblica in prima pagina: "Calcio, signori si gioca per lo spettacolo e per non fallire"

"Calcio, signori si gioca per lo spettacolo e per non fallire". Questo il titolo in taglio basso sulla prima pagina de la Repubblica in riferimento al campionato che riparte il 20 giugno: "Beato il popolo che non ha bisogno di calciatori quasi eroi /l'eroismo vero lo lasciamo a medici e infermieri). Quel popolo non è italiano. Ai nostri calciatori è chiesto di ripartire con la fase 2 del campionato: 124 partite non distanziate, in orari da mondiali, ma senza Brasile, senza pubblico e senza fremito".