La Repubblica in prima pagina: "Lazio, altro ko ma il Milan beffa la Juve"

vedi letture

"Lazio, altro ko ma il Milan beffa la Juve". La Repubblica in taglio basso nella sua prima pagina dà spazio alle sconfitte di prima e seconda della classe. Prima tocca alla Lazio che al Via del Mare subisce la rimonta del Lecce per il risultato finale di 2-1. Ancora più rocambolesca la vittoria del Milan a San Siro: dopo il doppio vantaggio bianconero, i rossoneri ribaltano Ronaldo &Co calando un bel poker.