La Repubblica in prima pagina: "Merkel si prende anche l'Europa del calcio"

"Merkel si prende anche l'Europa del calcio". Questo il titolo in prima pagina su la Repubblica in riferimento alla ripartenza del calcio in Germania. Via alla Bundesliga, un segnale sicuramente forte - si legge - per tutti gli altri paesi europei che stanno cercando di ripartire anche nello sport, ma soprattutto nel calcio.