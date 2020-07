La Repubblica in prima pagina: "Tre gol Juve e la Lazio resta a distanza"

"Tre gol Juve e la Lazio resta a distanza". Titola così in taglio basso sulla propria prima pagina La Repubblica in riferimento alla vittoria dei bianconeri. Con questa vittoria la squadra di Sarri tiene i quattri punti di distanza dalla Lazio, seconda in classifica. Vince 1-3 a Marassi, mentre la squadra di Inzaghi ha battuto in rimonta il Torino.