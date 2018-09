La Repubblica in taglio basso: "Nel giorno del trionfo se ne va l'ad"

L'unica nota amara della serata di ieri, in casa Juventus, è l'addio di Giuseppe Marotta, che dal prossimo 25 ottobre non sarà più l'amministratore delegato del club. E' di questo che scrive in prima pagina La Repubblica: "Juve, nel giorno del trionfo se ne va l'ad dei 7 scudetti", si legge in taglio basso.