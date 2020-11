La Repubblica: "Juve agli ottavi ma senza merito. Squadra poco lucida"

vedi letture

La Repubblica dedica spazio nella sezione sportiva alla vittoria della Juve sul Ferencvaros. "Juve agli ottavi ma senza merito. Squadra poco lucida" scrive il quotidiano. Juve agli ottavi, il debuttante Pirlo assaggerà il sapore degli ottavi di Champions alla sua prima esperienza in panchina ma che fatica. Nel pezzo, a firma di Emanuele Gamba, si legge: "La Juve si qualifica con largo anticipo ma non si può dire che lo faccia con largo merito, vista la faticaccia per battere una formazione che in A farebbe fatica a starci". Pirlo aveva chiesto lo stesso approccio visto con il Cagliari ma l'unica cosa vista per lungo tempo è stato il gol incassato con la Juve che ha raddrizzato la sfida per inerzia e l'ha riacchiappata solo con gesti e momenti estemporanei, mai con un'interpretazione lucida e corale della trama.