La Repubblica: "L'Inter beffata dal suo goleador"

"L'Inter beffata dal suo goleador". Titola così in taglio basso sulla propria prima pagina la Repubblica in riferimento alla finale di Europa League persa dall'Inter. Decisivo il tocco di Lukaku sul tiro che vale il 3-2 per il Siviglia che conquista la sua sesta Europa League. Nel post partita Conte pronuncia frasi di addio: "Avanti con o senza di me".