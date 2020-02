"L'Inter ribalta il derby e raggiunge la Juve". Titola così in taglio basso in prima l'edizione nazionale de La Repubblica in riferimento al derby di Milan, vinto dai nerazzurri in rimonta. Un primo tempo dominato dal Milan all'intervallo va in vantaggio di due gol, per poi vedersi rimontare nel secondo. L'Inter raggiunge la Juve in testa alla classifica e a -1 spunta la Lazio.