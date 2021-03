La Repubblica: "La Juve è rimasta senza parole. Pirlo e Ronaldo, l'ora delle scelte"

vedi letture

La Repubblica s'interroga se Andrea Agnelli abbia scelto la via del silenzio dopo l'eliminazione in Champions per non dire quello che pensa, perché non sa cosa pensare o per lasciare a bagnomaria Pirlo. Di sicuro non aiuta al chiarimento di un quadro nebuloso e nemmeno i veterani hanno parlato. Ronaldo? Zitto anche lui, dopo che a fronte dell'eliminazione con l'Ajax aveva accusato ad ampi gesti Allegri di essersela fatta sotto. La permanenza di Pirlo dipende da Agnelli, che entro la fine del mese dovrà anche chiarire la posizione di Paratici, in scadenza.