La Repubblica: "La Juve gela Dybala. Il rinnovo non è solo una questione di soldi"

"La Juve gela Dybala. Il rinnovo non è solo una questione di soldi", titola stamane La Repubblica. Dybala ha davvero una fissazione per la Juventus, sognando di entrarne nella storia, ed Agnelli apprezza i sentimenti del mancino argentino. La proposto sul suo tavolo è da Top 20, rivela Agnelli. Il che significa tra i 9 e i 10 milioni di euro annui: ora è a 7.5. La Joya però punta ai 12 che prende De Ligt. Per lui quella cifra non è uno status symbol, ma un simbolo dello stato a cui ambisce: vuole essere il giocatore chiave dei prossimi cinque anni per completare quel processo di immedesimazione che è cominciato quando la Juventus gli ha consegnato la simbolicissima maglia numero 10. L'offerta a Dybala la Juventus l'ha fatta a luglio. Prima della pandemia sarebbe stata più generosa, ma ora bisogna guardare i conti. Ora la trattativa è in una fase di stallo: fosse solo una questione di soldi una quadra la si troverebbe, invece alla base c'è una palpabile sfiducia tecnica da parte della Juventus.