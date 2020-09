La Repubblica: "La Juve in dieci acciuffa la Roma grazie a Ronaldo"

"La Juve in dieci acciuffa la Roma grazie a Ronaldo". Titola così, in taglio basso, sulla propria prima pagina, la Repubblica in riferimento alla gara di ieri sera finita 2-2 all'Olimpico. Nonostante l'inferiorità numerica la Juve, grazie al solito Cristiano Ronaldo, riesce ad acciuffare il pareggio. La Roma era riuscita ad andare per due volte in vantaggio grazie alla doppietta di Jordan Veretout. Nel secondo tempo in undici contro dieci non è riuscita a mantenere il vantaggio facendosi rimontare per la seconda volta.