La Repubblica: "La Juve pareggia con due rigori contro l'Atalanta"

Pareggio interno ieri per la Juventus. I bianconeri di Sarri sono stati bloccati all'Allianz Stadium dall'Atalanta per 2-2 ma hanno comunque allungato a +8 il distacco sulla Lazio seconda in classifica vista la nuova sconfitta dei ragazzi di Simone Inzaghi contro il Sassuolo. Questo il titolo in taglio basso di prima pagina dell'edizione odierna de La Repubblica: "La Juve pareggia con due rigori contro l'Atalanta".