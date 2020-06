La Repubblica: "La Lazio vince in rimonta e insegue la Juve"

Successo in rimonta per la Lazio. La squadra di Simone Inzaghi, sotto all'intervallo contro la Fiorentina, ha portato a casa l'intera posta in palio imponendosi per 2-1 e rimanendo in scia della Juventus, distante quattro punti. Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna de La Repubblica: "La Lazio vince in rimonta e insegue la Juve".