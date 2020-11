La Repubblica: "Lo strano caso di Benjamin Ibra che trascina il Milan in alto"

vedi letture

"Lo strano caso di Benjamin Ibra che trascina il Milan in alto". Questo il titolo che La Repubblica dedica al suo interno allo svedese. C'è un piede volante in cima al campionato, un piede falco. L'attaccante classe '81 si chiede perché ci sia bisogno di correre se si può volare, le persone normali si domandano invece come faccia a segnare così a 39 anni: non è un cimelio, non lo è diventato. Prima si occupa dell'atterraggio del pallone e poi decolla. Lo strano caso di Benjamin Ibra è una seconda vita che contiene nel 2020 ben 19 gol.