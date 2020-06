La Repubblica: "Mertens fa record e porta il Napoli in finale di Coppa"

E' il Napoli la seconda squadra finalista di Coppa Italia. Gli azzurri di Gattuso hanno pareggiato 1-1 ieri sera al San Paolo contro l'Inter e, forti del successo per 1-0 dell'andata a San Siro, si sono assicurati l'ultimo atto della competizione in programma a Roma mercoledì sera contro la Juventus. Questo il titolo in prima pagina de La Repubblica: "Mertens fa record e porta il Napoli in finale di Coppa".