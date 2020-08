La Repubblica: "Messi-Barcellona, se un fax cancella 20 anni d'amore"

Leo Messi ha deciso di lasciare il Barcellona e lo ha comunicato via fax al club blaugrana. Quello che si chiede la Repubblica sulla propria prima pagina, in taglio basso, e se un fax in maniera un po' 'fredda' può cancellare una storia durata una carriera intera, e come in realtà può succedere anche questo: "Messi-Barcellona, se un fax cancella 20 anni d'amore" il titolo che si legge.