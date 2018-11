La Repubblica: "Napoli, 15 mila spettatori spariti"

Spazio al Napoli nelle pagine de La Repubblica di questa mattina, con il titolo: "15mila spettatori spariti. 6 punti in meno in 10 gare". Questo il confronto tra l'inizio di stagione del Napoli di Sarri e Ancelotti. Perdita secca anche rispetto alle prime due stagioni dell'attuale tecnico del Chelsea: -25% e -21,5% per ciò che riguarda il pubblico al San Paolo.