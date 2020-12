La Repubblica: "Napoli, Inter e Milan vogliono il Papu. Ma Percassi non vuole rinforzare le rivali"

"Napoli, Inter e Milan vogliono il Papu. Ma Percassi non vuole rinforzare le rivali", scrive oggi La Repubblica. Gomez se ne andrà a gennaio e tutte lo vogliono. La vicenda resta aperta in casa Atalanta, ma se domani il Papu resterà fuori anche dalla sfida alla Juventus il divorzio sarà cosa fatta. E' rimasto isolato: non è più un ragazzo e la sua cessione, anche per via del braccio di ferro, può fruttare non più di 10-15 milioni di euro all'Atalanta, che non vuole però rafforzare avversarie come Inter, Napoli o Milan.