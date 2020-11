La Repubblica: "Nuovi guai per il Napoli. Il club rischia il deferimento"

"Nuovi guai per il Napoli. Il club rischia il deferimento", scrive la Repubblica. Il riferimento è alla battaglia legale intrapresa da Aurelio De Laurentiis relativamente a Juventus-Napoli, non disputata il 4 ottobre per assenza dei partenopei, la cui posizione si fa più pesante e, poiché tutto fa pensare arriverà il deferimento alla Disciplinare, dovrà difendersi in aula. Il procuratore dovrà valutare se ci sono gli estremi per un processo sportivo o archiviare l'inchiesta. La procura stabilirà se incriminare il Napoli anche per il ricorso o solo per la violazione del protocollo. Il presidente azzurro si dice indignato dai sospetti e sta già preparando il ricorso sullo 0-3, che sarà discusso a metà dicembre.