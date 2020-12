La Repubblica: "Pirlo, giorni al video poi l'intuizione che fa volare la Juve"

vedi letture

Pirlo si era perfettamente reso conto che la sfida del Camp Nou avrebbe potuto segnare una svolta nella stagione bianconera. Ne è sicura La Repubblica, che scrive: "È per questo che i particolari della sfida se li è studiati per giorni, durante i quali ha visto e rivisto la gara d'andata, che era stata la peggiore prestazione della Juve in questo scorcio di stagione". Il quadro, da allora, si è ribaltato: il tecnico si è reso conto di aver sbagliato l'approccio del match e anche la sua interpretazione. La Juve, tutto sommato, non aveva molto da perdere, per cui una preparazione così meticolosa della gara ha coinvolto i giocatori più di ogni altra vigilia, entusiasmandoli. "Dall'eccezionalità di Barcellona - chiosa il quotidiano - Pirlo vuole importare gli effetti della botta di autostima e della scia di entusiasmo che ha ripreso a spumeggiare dopo che la mestizia di troppe prestazioni l'avevano annacquata".