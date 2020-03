La Repubblica: "Rugani della Juve positivo al virus. Club in isolamento"

"Rugani della Juve positivo al virus. Club in isolamento". Questo il titolo in prima pagina in taglio basso su La Repubblica in riferimento al primo calciatore della Serie A contagiato. La pandemia ha contagiato sia la Serie A che la Champions League ed ecco che ora la Juve sta già prendendo le giuste contromisure e facendo i dovuti accertamenti del caso.