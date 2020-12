La Repubblica su PSG-Basaksehir: "Quei campioni in ginocchio per dire no al razzismo"

"Quei campioni in ginocchio per dire no al razzismo", si legge oggi di spalla in apertura su La Repubblica. Il quotidiano fa riferimento al gesto significativo di PSG e Basaksehir, tornate in campo ieri, ventidue ore dopo quel "negru" che il quarto uomo aveva rivolto a uno dei giocatori della squadra turca. Il match è poi finito 5-1 per i francesi. Poco più in basso c'è spazio anche per i risultati delle italiane: "L'Atalanta batte l'Ajax e passa in Champions. L'Inter pareggia ed è fuori".