La Repubblica sul Milan: “Leonardo in uscita. In bilico anche Maldini”

Spazio alla situazione in casa Milan nelle pagine sportive de La Repubblica in edicola. “Leonardo è in uscita, in bilico anche Maldini” è il titolo scelto per parlare del futuro del Milan. “Per Gattuso si decide dopo la SPAL. E alla Lazio Simone Inzaghi è in rotta con Lotito. - continua il quotidiano – Maldini non può restare con una posizione ancora defilata. A Leo contestate le operazioni Higuain e Piatek-Paquestà ora in calo”.