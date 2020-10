La Repubblica sull'Inter: "La difesa fa acqua. Lukaku si traveste da scialuppa"

Stamani La Repubblica dedica spazio al pareggio dell'Inter in Champions: "La difesa fa acqua. Lukaku si traveste da scialuppa". La squadra nerazzurra è sempre più Romelu Lukaku, il quale si è fatto scialuppa per i compagni già boccheggianti evitando d'inceppare in partenza il percorso in Champions. Il paragone è forse col rapporto fra il Milan e Ibra. Il belga ha permette all'Inter di anndare a giocarsi le due trasferte con lo Shakhtar Donets e il Real Madrid con ancora tutte le carte in mano. A questo punto però verrebbe da dire che l'Inter per centrare gli ottavi di Champions dovrà fare più di quanto visto a San Siro.