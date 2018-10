La Repubblica sull'Italia: “Mancini può fare la rivoluzione”

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

“Palestra Champions, così Mancini può fare la rivoluzione”. Titola così nelle pagine dello sport La Repubblica in edicola analizzando il lavoro del ct azzurro: “Finita l'epoca dei blocchi, in Nazionale prevale il gruppo formato in Europa. - si legge ancora – Dopo la vittoria per 1-0 con bel gioco in Polonia, che ha consentito alla Nazionale di evitare la retrocessione in Serie B di Nations League e di avere un posto fra le teste di serie per le qualificazioni europee, gli azzurri sono stati ricevuti al Quirinale in occasione dei 120 anni della FIGC ricevendo il plauso di Mattarella”.