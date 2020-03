La Repubblica sulla prossima manovra del Governo: "Bazooka da 50 miliardi"

"Bazooka da 50 miliardi". Questo il titolo con cui si apre l'odierna edizione de La Repubblica in edicola stamani in riferimento all'emergenza Coronavirus: "Calano contagi e vittime. In isolamento Borrelli. Positivo Carlo d'Inghilterra. Scarseggiano i tamponi, medici troppo esposti. Conte: pericoloso se altri Paesi non adottano il nostro rigore: Maxi piano in arrivo. Ecco la manovra d'aprile. Draghi: più debito per proteggere l'economia".