La Repubblica: "Tanto gioco, niente gol. Così è tornato il calcio"

La Repubblica oggi in edicola titola in prima pagina: "Tanto gioco, niente gol. Così è tornato il calcio". Risulta difficile racchiudere meglio in poche parole la sfida di ieri sera. Tanto possesso palla bianconero, dettato anche e soprattutto dalla superiorità numerica sin dal ventesimo minuto, quando Rebic, sulla ribattuta di un calcio di rigore fallito da Cristiano Ronaldo, è entrato in maniera scomposta su Danilo meritandosi il cartellino rosso. Poi tanto giro palla e poche emozioni, con un ritmo inevitabilmente basso, dopo oltre tre mesi di stop. Stasera si replica con Napoli-Inter.