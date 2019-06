La Repubblica: "U21, l'Italia vince con il Belgio ma rischia la beffa"

L'Italia Under 21 ha battuto ieri il Belgio per 3-1 ma la certezza per il passaggio del turno non è arrivata. La Spagna, con il 5-0 sulla Polonia, ha staccato il pass per le semifinali dell'Europeo è agli azzurrini ora non resta che attendere le ultime quattro sfide della fase a gironi per la qualificazione come migliore seconda. Questo il titolo dell'edizione odierna de La Repubblica: "Europei Under 21, l'Italia vince con il Belgio ma rischia la beffa".