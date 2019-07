La Repubblica-Milano: "Godin e Lazaro, così riparte l'Inter"

© foto di Mattia Verdorale

"Godin e Lazaro, così riparte l'Inter". Questo il titolo in prima pagina che l'edizione odierna de La Repubblica-Milano dedica ai due nuovi acquisti in casa nerazzurra: "Mentre studia grandi manovre di mercato. soprattutto fra centrocampo e attacco, l'Inter qualche bel colpo lo ha già piazzato. Al netto di una pattuglia di giovanissimi pronti ad andare in prestito altrove, sono tre i giocatori già a disposizione di Antonio Conte, che avrà modo di inserirli in gruppo in te,po per la tournée asiatica di fine luglio, se non già per il ritiro di Lugano, che comincia lunedì. La società ha presentato l'acquisto di Diego Godin, 33enne capitano dell'Uruguay, difensore centrale fra i più forti al mondo".