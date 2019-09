© foto di Mattia Verdorale

"Il conto alla rovescia per il nuovo stadio". Questo il titolo con cui si apre l'odierna edizione de La Repubblica-Milano questa mattina in edicola con il tema nuovo stadio che a Milano si farà: "Una sfida all'ultimo stadio: sarà la Cattedrale contro gli Anelli. E' caduto l'ultimo velo sul nuovo stadio di San Siro, da realizzare a poche centinaia di metri dall'attuale. Milan e Inter hanno presentato alla città i due progetti finalisti, realizzati da studi di fama internazionale - specializzati in impianti sportivi - in collaborazione con professionisti milanesi".