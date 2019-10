La Repubblica-Milano: "La terza via salva-Meazza"

© foto di Mattia Verdorale

"La terza via salva-Meazza". Questo il titolo in taglio laterale in prima pagina su La Repubblica-Milano in riferimento al nuovo stadio di Milan e Inter: "Una nuova vita per San Siro, non da abbattere ma da destinare a nuove funzioni: è l'ipotesi delineata dal politecnico, advisor di Milan e Inter per il progetto stadio. ieri il rettore e il prorettore dell'ateneo sono stati ascoltati in Consiglio comunale nell'ambito delle audizioni sul futuro del Meazza: "Con la stessa determinazione con cui sosteniamo che non si può procedere con una ristrutturazione, sosteniamo anche che è possibile attuare una rifunzionalizzazione della vecchia struttura - hanno spiegato -. San Siro potrebbe acquisire funzioni culturali, museali, commerciali o sportive. Abbiamo fatto un confronto internazionale, il modello sono Lipsia e Londra".