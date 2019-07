La Repubblica-Milano: "Veretout al Milan, strada in salita"

© foto di Mattia Verdorale

Sulla prima pagina di La Repubblica-Milano si parla del difficile affare Veretout. "Veretout al Milan, strada in salita" il titolo designato. Questo perchè al momento la Roma appare in vantaggio sui rossoneri per arrivare al regista della Fiorentina: il prezzo è fissato a 25 milioni, con il Milan che vorrebbe abbassarlo grazie all'inserimento di contropartite tecniche (Cutrone, Biglia). L'offerta della Roma per il giocatore sarebbe però più interessante.