"Ancelotti leader, il patto azzurro verso San Siro". Questo il titolo in taglio basso sulla prima pagina de La Repubblica-Napoli sui partenopei: "O la va, o la spacca. Carlo Ancelotti ha capito che c'è in gioco anche una fetta della sua enorme credibilità personale, legata in questo delicatissimo periodo a doppio filo alla crisi (di risultati e di gioco) che sta attanagliando il Napoli".