© foto di Mattia Verdorale

"Ancelotti: "Non lascio", ma arriva Gattuso". Titola così in prima pagina La Repubblica-Napoli sul passaggio del turno del Napoli e sull'esonero di Ancelotti. Il commento sulle pagine del quotidiano spiega come l'esonero del mister sia un fallimento collettivo, di tutta la società Napoli e soprattutto del presidente De Laurentiis.