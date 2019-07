La Repubblica-Napoli: "Caso Insigne: la grande beffa di Raiola"

© foto di Mattia Verdorale

"Caso Insigne: la grande beffa di Raiola". Questo il titolo in prima pagina in taglio basso con cui si apre l'odierna edizione de La Repubblica-Napoli sul gioiello partenopeo Lorenzo Insigne: "Il miglior calciatore napoletano rappresenta mercoledì il suo club al via dell'Universiade Napoli 2019. Per un giorno sarà con tutti e due i piedi al San Paolo, il suo stadio. Subito dopo riprenderà la scomoda posizione che si è cercato. Il sinisto nel Napoli, il destro tornerà sul mercato. Intorno a lui gira tutto il futuro prossimo della squadra, con una serie di dubbi e calcoli. Osservando il suo campionato".