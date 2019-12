© foto di Mattia Verdorale

"Gattuso esulta all'ultimo assalto". Titola così in taglio laterale in prima pagina La Repubblica-Napoli questa mattina in edicola. Il riferimento va alla vittoria dei partenopei per 1-2 in rimonta contro il Sassuolo, centrando così la prima vittoria del suo nuovo tecnico. Gattuso può quindi esultare: ha riportato il Napoli alla vittoria che mancava da quasi due mesi.