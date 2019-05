© foto di Mattia Verdorale

La Repubblica di Napoli dedica la sua apertura in prima pagina alla vittoria dei partenopei sul Cagliari per 2-1: "Insigne al 97', festa azzurra e Cagliari ko". Arriva così la matematica certezza del secondo posto in campionato per la squadra di Ancelotti: "Fino all'84' il Napoli era stato stato sotto per effetto del gol di Pavoletti in contropiede, poi il colpo di testa vincente di Mertens aveva rimesso le cose a posto e infine il penalty decisivo di Insigne. San Paolo quasi vuoto, solo 16mila spettatori: striscioni per Noemi".