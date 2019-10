La Repubblica-Napoli: "Mertens per la storia. Insigne per gli ottavi"

© foto di Mattia Verdorale

"Mertens per la storia. Insigne per gli ottavi". Questo il titolo che si prende la prima pagina de La Repubblica-Napoli sulla vittoria dei partenopei ieri sera in Champions per 3-2 contro il Salisburgo: "Il belga supera Diego Maradona: 116 gol. L'abbraccio di Insigne con Ancelotti chiude polemiche e malumori. per confondere le idee di Jesse Marsch, primo allenatore americano nella Champions europea, si è offerto il presidente. All'insaputa di Carlo Ancelotti, protagonista di questa fantastica vittoria, balza centro della scena per annunciare Milik dal primo minuto, e Marsch gli crede caricando il potenziale offensivo con un 4-4-2 tradotto in 4-2-4. Rivela poi la sua ammirazione più cordiale per Ibrahimovic, oggi 38enne e strapagato dal Galaxy Los Angeles".