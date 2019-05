© foto di Mattia Verdorale

"Napoli show: 4 gol all'Inter. Mertens raggiunge Sallustro". Questo il titolo in prima de La Repubblica-Napoli che analizza la vittoria dei partenopei sull'Inter di ieri sera: "Quattro gol ai nerazzurri. Il Napoli saluta il San Paolo con una vittoria schiacciante: 4-1 all'Inter. Gol di Zielinski, Mertens, Fabian Ruiz due volte, rigore di Icardi. E in questa occasione gli assenti hanno avuto torto. Piccolo primato di Mertens che raggiunge Sallustro a 108 nella classifica dei gol "all time". E domenica a Bologna chiusura del campionato".