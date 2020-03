La Repubblica-Roma: "Campioni in video per solidarietà"

vedi letture

"Campioni in video per solidarietà: "Palleggiamo a caccia di fondi". Questo il titolo che La Repubblica-Roma dedica ai gesti dei calciatori in questo periodo di emergenza Coronavirus. Il mondo del pallone scende in campo dalle proprie abitazioni a favore degli ospedali italiani in emergenza. Da Acerbi a Immobile fino a Pellegrini, tante le adesioni alla challenge, che consiste in un palleggio con qualunque oggetto a disposizione.