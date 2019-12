La Repubblica-Roma: "La pazza rimonta biancoceleste"

"La pazza rimonta biancoceleste: Luis e Caicedo per sognare ancora". Titola così in taglio basso La Repubblica-Roma questa mattina in edicola. Ieri sera la Lazio ha centrato l'ottava vittoria consecutiva e adesso si trova a -3 punti dalla vetta. dopo il vantaggio dei sardi con Simeone, ci hanno pensato il fantasista spagnolo e il vice-Immobile ha regalare alla squadra di Inzaghi i tre punti in pieno recupero.