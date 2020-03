La Repubblica-Roma: "Se Trigoria è chiusa, allenamenti in salotto con mogli e figli"

vedi letture

"Se Trigoria è chiusa, allenamenti in salotto con mogli e figli". Questo il titolo in taglio basso in prima pagina su La Repubblica-Roma in edicola stamani in riferimento ai giocatori della Roma. I giallorossi, come del resto altri giocatori della Serie A, si stanno allenando da casa per mantenere la condizione in vista del ritorno in campo.