La Repubblica-Torino: "Champions e Superga, è super derby"

"Champions & Superga, è super derby". Questo il titolo de La Repubblica dedicato al derby della Mole che si giocherà stasera all'Allianz Stadium. Un derby molto importante per i granata che si giocano un posto in Europa e un derby che allo stesso tempo sarà occasione per ricordare il Grande Torino a distanza di 70 anni da quella indimenticabile tragedia: "Alle 20.30 c'è Juve-Toro: il derby si gioca alla viglia del settantesimo anniversario della tragedia di Superga".