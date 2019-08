© foto di Mattia Verdorale

"Delusione Toro, sogno Europa appeso a un filo". Questo il titolo con cui si apre l'odierna edizione de La Repubblica-Torino sulla sconfitta di ieri sera da parte dei granata contro il Wolverhampton: "Per i tifosi del Toro la serata era iniziata con grande entusiasmo. E' finita in mestizia. Il Wolverhampton passa al Grande Torino e per i granata la sconfitta per 2-3 suona quasi come un piccolo tracollo. Una bastonata che costringe il Torino ad un miracolo, la prossima settimana in Inghilterra, per provare a ribaltare l'esito dei playoff e conquistare l'accesso ai gironi di Europa League".