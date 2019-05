Ultima di campionato allo Stadium per la Juventus che questa sera affronterà l'Atalanta. Questo il titolo nel taglio basso dell'edizione torinese de La Repubblica: "Juve, festa scudetto dimezzata per gli addii di Allegri e Barzagli". Il tecnico bianconero ha annunciato ieri la sua sepaprazione dal club al termine della stagione così come il difensore lascerà il calcio giocato.