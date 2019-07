© foto di WilMan

"Toro, facile 3-0 al Debrecen. Prenotato il passaggio del turno". Sceglie di utilizzare la cronaca, senza troppe iperboli, l'edizione torinese de La Repubblica per titolare in prima pagina, nella parte bassa, sulla vittoria dei granata in Europa League. Il successo contro gli ungheresi a meno di clamorosi ribaltoni varrà l'accesso alla fase successiva per il team di Mazzarri.