La Sicilia: "Catania salvo, domani si iscriverà in Serie C"

Sospiro di sollievo in casa Catania dove nella giornata di ieri la Procura ha ritirato l'istanza di fallimento nei confronti della società siciliana. "Catania salvo, domani si iscriverà alla Serie C", è questo il titolo scelto in prima pagina da La Sicilia che poi continua: "Una boccata d'ossigeno per i tifosi del Catania, ma anche per la Sigi, la Spa nuova proprietaria del club. Sono così state salvate non solo la categoria ma anche la tanto amata matricola".