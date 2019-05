La Sicilia su Catania-Trapani: “Sale la febbre play off”

“Sale la febbre play off. Pienone al Cibali per il Trapani”, questo è il titolo de La Sicilia in edicola dedicata alla sfida di questa sera fra il Catania e il Trapani valida per l’andata del secondo turno dei play off di Serie C. Sono già 18500 i biglietti venduti per il derby siciliano con le due curve già esaurite, mentre da Trapani è previsto l'arrivo di 4-500 tifosi.