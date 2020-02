Spazio alla situazione in casa Catania su La Sicilia in edicola che si divide fra campo e società, con l’addio dell’ad Pietro Lo Monaco a cui è dedicato un articolo di spalle: “Lo Monaco fine di un'era. L'addio dell'ex ad etneo".

Per quanto riguarda invece il campionato si legge così: “Catania, è presto per rassegnarti. Torna a vincere per riconquistare subito i tifosi. Cavese da battere. Il cammino nella stagione regolare sulla carta è benevolo con gli etnei".