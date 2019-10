Spazio al cambio in panchina in casa Catania sulla prima de La Sicilia in edicola che titola: “Lucarelli oggi ritorna in rossazzurro. Domani va in panca contro il Bisceglie”. Per l’allenatore livornese si tratta della seconda esperienza in terra etnea dopo quella del 2017-18 quando arrivò secondo e poi perse la semifinale play off.